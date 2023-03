Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Onze inédito à vista no Benfica para o jogo com o V. Guimarães Rafa está de volta após ter falhado deslocação ao reduto do Marítimo, devido a gripe





• Foto: Luís Manuel Neves