Operação Cartão Vermelho: Ministério Público investiga 19 contratos

Um mês depois da detenção de Luís Filipe Vieira, o Ministério Público e a Autoridade Tributária fizeram nova busca ao Estádio da Luz, recolhendo 16 contratos de jogadores que passaram pelo clube da Luz (ao todo são 19 sob suspeita).





De acordo com a Sábado, a investigação está a analisar todos os acordos celebrados por Luís Filipe Vieira, ex-presidente do clube, nos quais o empresário Bruno Macedo, também arguido no processo, terá tido intervenção. Em causa estão crimes de crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais.