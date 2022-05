Operação de Tomás Tavares "decorreu dentro do que estava previamente projetado"

O futebolista Tomás Tavares, que está emprestado pelo Benfica aos suíços do Basileia, foi esta segunda-feira operado ao joelho esquerdo numa unidade hospitalar de Lisboa, anunciou o clube encarnado.



A cirurgia consistiu, segundo informação fornecida pelo Benfica, na ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior, associada a tratamento de lesão do menisco externo do joelho esquerdo.

Segundo o Benfica, a "intervenção decorreu dentro do que estava previamente projetado, tendo o jogador iniciado o habitual processo de recuperação". Embora o clube da Luz não dê qualquer estimativa acerca do tempo de paragem, é certo que Tomás Tavares vai estar vários meses inativo.

No entanto, o Basileia já tinha informado há mais de duas semanas que o internacional sub-21 português não voltaria a jogar pelo clube esta época, depois de sofrer uma rotura no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo durante a partida frente ao Lausana, disputada em 8 de maio, e estimou uma paragem de vários meses.

Tomás Tavares estava cedido pelo Benfica ao Basileia até final da época, mas o contrato inclui uma cláusula de opção que o clube suíço pode acionar.