Operação Malapata: 'Público' adianta que PJ copiou emails de Rui Costa, Rui Pedro Braz e Vieira

Em dezembro de 2021, a Polícia Judiciária realizava buscas nas instalações de Benfica e Sporting, estando em causa a eventual prática de crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento. Na sequência dessas mesmas buscas domiciliárias e não domiciliárias, a PJ apreendeu material vário e, segundo revela agora o jornal 'Público', foram feitas cópias dos emails de Rui Costa (atual presidente do Benfica), Rui Pedro Braz (diretor desportivo) e Luís Filipe Vieira (antigo presidente do Benfica).De acordo com o 'Público', os inspectores recolheram quase 5 gigabytes de e-mails no caso da caixa de correio de Rui Costa, sendo sensivelmente 2GB quanto a Rui Pedro Braz. Entre o material recolhido, constam 13 contratos de jogadores.Detido em dezembro de 2021 e libertado à posteriori, o agente de jogadores César Boaventura é a figura principal do processo.