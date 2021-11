A Operação Sp. Braga arranca hoje no Benfica Campus, depois da comitiva encarnada ter regressado ontem à tarde a Lisboa. O plantel às ordens de Jorge Jesus ainda treinou em Munique horas depois da goleada imposta pelo Bayern Munique. Contudo, como é habitual no estrangeiro, o treino foi de recuperação ativa após o embate no Allianz Arena.

Os encarnados têm quatro dias até ao jogo no Estádio da Luz com os bracarenses, antes da paragem competitiva para os compromissos de seleções durante duas semanas. Depois de cair para o terceiro lugar da Liga Bwin na última jornada, o Benfica não quer perder terreno para os rivais FC Porto e Sporting no duelo com o quarto classificado.