Orçamento do Benfica para 2022/23 aprovado pelos sócios em AG

O orçamento do clube para 2022/23 foi aprovado pelos sócios do Benfica em Assembleia Geral , esta quarta-feira à noite. No pavilhão número 2 da Luz, votaram a favor do documento 534 associados e 156 contra, num total de 749 sócios.A direção encarnada prevê um aumento dos resultados positivos, de 380 mil euros para 604 mil euros.