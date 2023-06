Orçamento do Benfica para a nova época aprovado com mais de 86% dos votos

Os sócios do Benfica aprovaram por larga maioria o orçamento do clube para a nova temporada, com mais de 86% de votos a favor da Assembleia-Geral esta quinta-feira realizada no Pavilhão da Luz. Numa reunião magna com a presença de 804 sócios, com direito a 20.615 votos, 692 associados deram luz verde ao orçamento da nova temporada, com 56 a absterem-se e outros 56 a votar contra.