Os cinco possíveis adversários do Benfica na Liga dos Campeões: sorteio é já segunda-feira

O Benfica pode enfrentar Monaco, o austríaco Sturm Graz, o belga Saint-Gilloise, o dinamarquês Midtjylland ou o cipriota AEK Larnaca, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, cujo sorteio acontece segunda-feira, em Nyon, na Suíça.

Graças ao estatuto de cabeça de série, o clube português vai evitar, para já, confrontos com o escocês Glasgow Rangers, o holandês PSV Eindhoven e o vencedor do embate da segunda pré-eliminatória entre o ucraniano Dínamo Kiev e o turco Fenerbahçe, treinado pelo luso Jorge Jesus.

Os 'encarnados', terceiros classificados da Liga portuguesa, começam a busca por um lugar na fase de grupos da 'Champions', na qual estão FC Porto e Sporting, em 02 ou 03 de agosto e em 09 de agosto, respetivamente as datas para a primeira e segunda mão desta eliminatória.

O Monaco foi terceiro classificado da Liga francesa, enquanto o Sturm Graz foi vice-campeão austríaco, tal como o Saint-Gilloise na Bélgica. Midtjylland, vice-campeão da Dinamarca, e AEK Larnaca, terceiro da Liga cipriota, ainda vão disputar a segunda pré-eliminatória, em 19 ou 20 de julho e 26 ou 27 de julho.

À semelhança da temporada passada, em caso de sucesso na terceira pré-eliminatória, as 'águias' ainda vão ter de disputar um 'play-off', em 16 ou 17 de agosto e 23 ou 24 de agosto, sendo o sorteio realizado em 02 de agosto.

Em 2021/22, o Benfica ultrapassou o russo Spartak Moscovo, com dois triunfos por 2-0, seguindo-se o PSV Eindhoven, com vitória por 2-1 em casa e empate sem golos na visita aos Países Baixos, 'caindo' apenas já nos quartos de final da prova-rainha europeia diante do inglês e futuro vice-campeão europeu Liverpool, com um resultado agregado de 4-6.

Ainda na segunda-feira, também em Nyon, o estreante Gil Vicente, quinto classificado na Liga portuguesa, vai conhecer o seu adversário na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa (04 e 11 de agosto), cuja primeira edição foi conquistada pela Roma do treinador português José Mourinho em 2021/22.

O outro representante luso na terceira prova da UEFA é o Vitória de Guimarães, sexto posicionado na Liga portuguesa e que ainda vai disputar a segunda pré-eliminatória, recebendo o húngaro Puskas Academia, em 21 de julho, e visitando os magiares em 28 de julho.

Antes da fase regular da competição, ainda há os derradeiros 'play-offs', agendados para 18 e 25 de agosto.