Nelson Veríssimo chamou 22 jogadores para o jogo do Benfica com o Sp. Braga. O treinador do Benfica convocou Haris Seferovic que procura os primeiros minutos de competição desde 15 de janeiro.Adel Taarabt, ainda a recuperar de lesão, ficou fora dos eleitos. O mesmo sucede com Rodrigo Pinho e Nélson Veríssimo que falham o resto da época.As águias defrontam os minhotos na sexta-feira, em Braga, a partir das 20h15, em jogo da 28.ª jornada da Liga Bwin.Odysseas Vlachodimos e Helton;Valentino, Gilberto, Morato, Vertonghen, André Almeida, Otamendi e Grimaldo;Meité, Nemanja Radonjic, Everton, Paulo Bernardo, Weigl, Rafa, João Mário, Diogo Gonçalves e Gil Dias;Gonçalo Ramos, Yaremchuk, Seferovic e Darwin.