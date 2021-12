Os convocados do Benfica para o jogo com o Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Jesus convocou 20 jogadores para o duelo deste domingo diante do Marítimo, marcado para as 17 horas no Estádio da Luz.Helton Leite e Odysseas;Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Gilberto, Grimaldo, Morato e Valentino;Everton, Julian Weigl, Pizzi, Adel Taarabt, Rafa, João Mário e Paulo Bernardo;Seferovic, Gonçalo Ramos, Darwin e Yaremchuk.