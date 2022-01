Os convocados do Benfica para o jogo com o P. Ferreira

Nélson Veríssimo convocou 20 jogadores para a receção deste domingo do Benfica ao P. Ferreira, referente à 17.ª jornada da Liga bwin. Uma lista com várias ausências por conta da Covid-19 (Vlachodimos, Jan Vertonghen, Pizzi, Meïte, Nemanja e Yaremchuk), na qual entram, em comparação com a convocatória para o jogo com o FC Porto, os nomes de Svilar, Otamendi, Grimaldo e Darwin. De fora ficam os seis jogadores infetados com a Covid-19, mas também Tomás Araújo e André Almeida.Note-se que a presença de Svilar nesta convocatória sucede pelo facto do período de isolamento do guardião belga (que testou positivo à Covid-19 recentemente) terminar precisamente este domingo. Esta situação é similar à de Vlachodimos, que voltou com o Sporting no último dia de isolamento (na altura o isolamento era de 10 dias).: Svilar e Helton Leite;: Otamendi, Gilberto, Valentino, Grimaldo, Ferro e Morato;: Julian Weigl, Gil Dias, Gedson Fernandes, Diogo Gonçalves, Paulo Bernardo, Taarabt, Rafa, João Mário e Everton;: Seferovic, Gonçalo Ramos e Darwin