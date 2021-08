Os convocados do Benfica para o jogo com o Spartak Moscovo

O Benfica anunciou há pouco a lista de convocados para o jogo com o Spartak Moscovo, onde pelas 20 horas irá jogar o apuramento para o playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesta partida, refira-se, as águias entram com uma vantagem de 2-0 que trazem da partida da semana passada, disputada na Rússia. Em relação à lista da semana passada, saem Svilar e Rodrigo Pinho, entrando apenas o reforço Yaremchuk.





: Odysseas e Helton;: Vertonghen, Otamendi, Lucas Veríssimo, Gilberto, Grimaldo e Morato;: Gil Dias, Diogo Gonçalves, Gedson, Weigl, Florentino, Pizzi, Taarabt, Rafa, João Mário, Everton e Meïte;: Gonçalo Ramos, Waldschmidt, Yaremchuk e Vinícius.