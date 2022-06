Os detalhes da transferência de Everton e o que pode render ao Benfica segundo um jornalista brasileiro

Everton chegou este sábado ao Brasil para assinar pelo Flamengo até 2026 depois de duas temporadas no Benfica. O internacional brasileiro, de 26 anos, vai render 13,5 milhões de euros aos encarnados inicialmente, mais objetivos, tal comoadiantou. 'Venê Casagrande' revelou alguns detalhes sobre como é que o Benfica poderá atingir os objetivos que, de acordo com o jornalista, poderão chegar aos 4 milhões de euros.Caso o Mengão conquiste a Copa do Brasil, a Taça Libertadores e o Brasileirão, as águias embolsam mais 2,5 milhões de euros.No caso de Cebolinha alinhar em 100 jogos pela formação do Rio de Janeiro e ficar, pelo menos, até dezembro de 2025, o Flamengo pagará mais 1,5 milhões de euros ao clube da Luz. Ou seja, o negócio poderá render um total de 17 milhões e 500 mil de euros.Quanto ao valor mínimo estipulado, os 13,5M€, este será pago em oito partes iguais de 1.687M€.