Os detalhes da transferência: Enzo recusou ficar mesmo com acordo fechado para o verão por 100 milhões

Enzo Fernández foi apresentado quarta-feira no Chelsea. O argentino assinou contrato até 2031, num acordo que rende ao Benfica 121 milhões de euros. Record revela-lhe hoje todos os detalhes que levaram à venda do médio a 31 de janeiro, no fecho do mercado.Durante o dia, Benfica e Chelsea chegaram a ter um entendimento que agradava aos dois clubes: o jogador sairia no final da época por 100 M€ e o clube inglês pagaria o novo salário (6 M€ limpos por ano) a partir de agora. Mas nem esta solução convenceu o médio, que quis sair já. Ameaçou não jogar mais e voltar à Argentina. Leia aqui o artigo na íntegra.