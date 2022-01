Os encontros secretos e as comissões na venda das ações do Benfica

As escutas da Operação Cartão Vermelho revelam os jogos de bastidores na operação de venda de 25% do capital da SAD. Carlos Janela preparava-se para ganhar 3,5 milhões de euros e um funcionário do SAD sonhava com o cargo de administrador, escreve hoje a Sábado Ninguém no Benfica podia saber do negócio. Foi isto mesmo que Carlos Janela transmitiu a Hugo Ribeiro, funcionário do departamento internacional da SAD, durante uma conversa gravada pela investigação do processo "Cartão Vermelho", a 7 de junho de 2021, um mês antes das detenções de Luís Filipe Vieira, Tiago Vieira, José António Santos e Bruno Macedo. O Ministério Público suspeita que Luís Filipe Vieira e o "Rei dos Frangos" montaram esta operação de forma a compensar o dono do grupo Avibom pelos milhões que investiu em negócios e na compra de dívidas do ex-presidente do Benfica.