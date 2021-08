Os milhões que o Benfica garante com a entrada na fase de grupos da Champions

Com o resultado conseguido em Eindhoven (0-0), o Benfica não só carimbou o tão desejado acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões como também garantiu um encaixe financeiro considerável. No total, as águias asseguram desde já o ingresso imediato de 37,2 milhões de euros nos seus cofres, uma verba milionária à qual adicionará ainda os valores relativos ao marketpool, que será dividido com Sporting e FC Porto, as outras duas equipas apuradas para a fase de grupos.





Além deste encaixe imediato, o clube da Luz poderá ainda garantir outras verbas provenientes da performance desportiva nas próximas partidas, já que na fase de grupos a vitória vale 2M€ e o empate 930m€.