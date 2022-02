Óscar Cardozo: «Parabéns ao maior, Benfica»

Óscar Cardozo é ainda hoje o maior goleador estrangeiro da história do Benfica e usou as redes sociais para assinalar o 118º aniversário do clube da Luz, que esta segunda-feira se comemora."Muitos parabéns ao maior, Sport Lisboa e Benfica. 118 anos de glória", escreveu o antigo avançado dos encarnados que atua, aos 38 anos, no Libertad, do Paraguai.Recorde-se que Cardozo atuou no Benfica entre 2007 e 2014 e conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e cinco Taças da Liga.