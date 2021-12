Nicolás Otamendi foi vítima de um assalto violento em casa na última madrugada depois do jogo do Benfica com o Famalicão, avança o 'Correio da Manhã'. Quatro assaltantes apanharam o jogador à chegada, agrediram-no e puseram-lhe um cinto no pescoço.confirmou que a Polícia Judiciária de Setúbal já está a investigar este assalto.