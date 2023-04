Otamendi antes do aquecimento: «É o jogo de uma vida»

Antes de pisarem o relvado do Giuseppe Meazza para os exercícios de aquecimento, os jogadores do Benfica mostraram no túnel que estão determinados a dar uma imagem diferente dos últimos três jogos. As imagens da transmissão da Eleven Sports mostraram Grimaldo a bater palmas para contagiar os companheiros, ecoando a frases "vamos embora" e "para cima deles".O jovem António Silva, que na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Inter sublinhou o desejo de fazer história e atingir as meias-finais neste formato da Liga dos Campeões, também puxou pelos colegas. "Começa aqui, começa aqui. Anda lá", afirmou alto e bom som. Contudo, o capitão Otamendi puxou dos galões e foi o mais taxativo. "É um jogo importante, o jogo de uma vida", sublinhou, acrescentando mais umas frases antes da subida ao relvado (João Mário foi o primeiro jogador dos encarnados a pisar o tapate verde): "Vamos sentir, vamos acreditar. Todos unidos, todo o mundo a correr, comprometidos. É agora!"