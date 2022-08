Otamendi antevê duelo com Midtjylland: «Estamos confiantes, fizemos grandes jogos na pré-época»

Otamendi fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Midtjylland, marcado para amanhã, às 20 horas, na Luz."Começar sempre bem a pré-época é importante e dá confiança. Fizemos grandes jogos, há muito a melhorar, mas agora é que começam os jogos oficiais. É um jogo importante com um adversário forte e vamos fazer o melhor para ganhar.""Joguei com Jan a época toda, mas quem decide é o mister, somos todos profissionais tentamos dar o máximo no treino e eu tento dar o máximo para poder jogar. cada um tem de estar tranquilo e confiante que o mister da dia a dia para estar no onze. Morato é um grande jogador, jovem mas com qualidade. Se o mister decide que tem de estar ele é que decide","Estamos confiantes fizemos uma pré-época física, fizemos grandes jogos. Os erros vão aparecer e é importante melhorar jogo a jogo. O mais importante começa amanhã com os jogos oficiais. Queremos estar na melhor forma para ganhar","Obivamente que cada treinador tem ideias novas. Começámos no inicio da época com ideia diferente de pressão alta e penso que com os treinos e a ouvir o treinador, começámos a captar a sua ideia. É o início de época e há muito para fazer. A ideia está identificada com a ideia de jogo do treinador e amanhã será um jogo oficial para todos.""Jogar no Benfica obriga a encarar todas as competições de forma igual. São dois jogos em que vamos tentar ganhar, fazer um bom jogo e implementar o que treinámos na pré-época. Esperemos que seja um início importante para o Benfica se apurar", concluiu.