Otamendi atrasa saída de Ferro Nélson Veríssimo mantém central até à final four da Allianz Cup, pois com o argentino de fora, ficaria apenas com Morato e Vertonghen





• Foto: Paulo Calado