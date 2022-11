Otamendi cheio de trabalho em dia de autógrafos

Antes de se juntar à seleção argentina que vai disputar o Mundial do Qatar, Nicolás Otamendi dedicou o dia de ontem aos autógrafos. O central dos encarnados partilhou fotografias nas redes sociais rodeado de inúmeras camisolas do Benfica, no Seixal. "Dia de assinaturas", escreveu. Pela amostra, trabalho não faltou. Otamendi, de 34 anos, foi titular no dia anterior, diante do Estoril, ajudando as águias a seguir em frente na Taça de Portugal. "Objetivo cumprido", assinalou o capitão do Benfica.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)