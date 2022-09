Otamendi e Enzo Fernández entre os pré-convocados para a seleção da Argentina

#SelecciónMayor El entrenador de @Argentina Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de convocados para la doble fecha de septiembre. pic.twitter.com/mBTQ95oriW — Selección Argentina (@Argentina) September 4, 2022

Nicolás Otamendi e Enzo Fernández, central e médio do Benfica respetivamente, integram a lista de pré-convocados da seleção da Argentina para os dois particulares que a equipa orientada por Lionel Scaloni vai realizar em setembro.O médio dos encarnados, de 21 anos, pode mesmo estrear-se pela seleção principal do seu país.A albiceleste começa por defrontar as Honduras, no dia 23, e joga depois diante da Jamaica, no dia 28.