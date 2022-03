Otamendi convocado para duelos com Venezuela e Equador

Otamendi está convocado para os dois próximos encontros da seleção argentina, frente à Venezuela e Equador. Tal como é hábito, o central do Benfica entras nas opções de Lionel Scaloni para as partidas de apuramento para o Mundial'2022.Para os jogos agendados para dia 24 e 30 do presente mês, numa altura de paragem competitiva no futebol português, Otamendi é o único argentino a atuar em Portugal que foi convocado. Desta lista, constam nomes como Messi, Di María, mas também vai marcar o reencontro do defesa das águias com dois jogadores do Ajax, que o Benfica venceu na terça-feira: Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico.Refira-se que a Argentina encontra-se no segundo lugar desta fase de apuramento para o Mundial, num grupo liderado pelo Brasil.