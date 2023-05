Otamendi convocado para particulares da Argentina com Austrália e Indonésia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa central do Benfica Nicolás Otamendi está entre os 27 convocados do selecionador argentino de futebol, Lionel Scaloni, para os jogos particulares com Austrália e Indonésia, em 15 e 19 de junho, respetivamente.

O capitão encarnado, campeão do mundo em 2022, é um dos eleitos para os particulares da seleção sul-americana, que conta ainda com o ex-sportinguista Marcus Acuña e o ex-benfiquista Enzo Fernández, na qual pontifica o avançado do Paris Saint-Germain Lionel Messi.

Para os embates com as seleções australiana, marcado para dia 15, em Pequim, e Indonésia, quatro dias depois, em Jacarta, Scaloni promoveu ainda as estreias de Walter Benítez (PSV Eindhoven), Leonardo Balerdi (Marselha), Alejandro Garnacho (Manchester United) e Facundo Medina (Lens).