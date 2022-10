Otamendi dá 'receita' para jogo em Paris: «Temos de fazer um bom jogo com a máxima concentração»

Nicolás Otamendi perspetivou a visita do Benfica ao PSG, em jogo da 4.ª jornada da Liga dos Campeões marcado para esta terça-feira a partir das 20 horas. Uma partida que Messi e David Neres vão falhar por lesão, desfalcando as duas equipas. Questionado sobre se o facto de o compatriota não estar apto para a partida é importante para as águias, o central foi taxativo."É importante para o PSG. Obviamente que para nós é algo que não muda em nada a nossa forma de pensar e jogar. Viemos com a mentalidade de conquistar os três pontos, que são importantes para nós. Vamos tentar estar sempre concentrados e fazer um bom jogo para ganhar", começou por dizer na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de Paris."É um jovem que está predisposto a aprender e a quem sempre aconselhamos o melhor e que tenha sempre os pés na Terra. Quando começas e as coisas saem bem, podes confundir-te. Ele está predisposto a aprende. Treina bem, escuta os nossos conselhos e isso é importante. É um jogador jovem e com qualidade. Está a render e todos estão contentes com ele. É uma pessoa humilde e que tenta fazer tudo da melhor maneira.""É um jogador de qualidade, muito desequilibrador. Já o defrontei no Brasil e no Barcelona e é um jogador a quem não se pode dar espaço. Sabemos da sua qualidade. Temos de pensar que o PSG tem muitas individualidades que podem complicar-nos a vida. Temos de fazer um jogo com a máxima concentração e ser positivos.""Falei com ele para ver como estava e perguntei-lhe como ia tudo. Não preocupa, porque sabemos a importância que tem para a seleção, mas tem uma sobrecarga de tantos jogos. A nível pessoal sinto-me bem, tenho a continuidade que um jogador precisa para render. Sinto-me contente e a desfrutar do futebol. A Champions é uma prova diferente e defrontar jogadores de qualidade dá motivação extra, que desfruto e tento passar aos meus companheiros. Que consigamos vencer amanhã."Minutos antes, Otamendi abordou a partida ao microfone da BTV, começando por falar no facto de David Neres falhar o jogo."É uma baixa importante para Paris. Não vai mudar o que temos vindo a fazer. Vamos tentar somar os três pontos. O PSG tem jogadores que seriam titulares em qualquer equipa. Temos de estar concentrados ao máximo contra eles. Jogamos fora e vimos à procura dos três pontos. Temos de fazer um bom jogo com a máxima concentração e acreditar que podemos conseguir bons resultados", frisou, para depois abordar o que precisa de fazer o Benfica para vencer na capital francesa."Penso que a concentração nestes tipos de jogos é importante. Ao mínimo detalhe, eles marcam como aconteceu na Luz. Estávamos a dominar e não convertemos. Eles marcaram na primeira vez que foram à baliza. Isso acontece quando enfrentamos grandes equipas, com jogadores de qualidade. Temos de tentar fazer um bom jogo e procurar somar os três pontos", concluiu.