Otamendi dá troco às críticas

Nicolás Otamendi viu a qualidade individual contestada após no empate (1-1) da seleção argentina diante do Chile e usou as redes sociais para deixar uma mensagem aos críticos.





"Não permitas que o ruído e as opiniões de outras pessoas silenciem a tua voz interior", escreveu o veterano central.