Otamendi de regresso a Lisboa: «Estou muito feliz»

Otamendi já está de volta Lisboa, depois da conquista do Mundial'2022. O defesa disse, à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, disse estar "muito feliz"."Agora estou concentrado no Benfica e só penso no jogo com o Sp. Braga", acrescentou, sem responder a perguntas sobre o futuro.Ainda para esta terça-feira é esperado o regresso de Enzo Fernández.