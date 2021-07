Otamendi de regresso ao Seixal

Regressado das férias que se seguiram à vitória na Copa América, Nicolás Otamendi já esteve no Benfica Campus, no Seixal.





O central argentino assinalou a presença na casa do futebol das águias partilhando uma fotografia ao lado de Darwin Núñez, no balneário. "Arrancando com um o uruguaio", escreveu Otamendi, que ainda partilhou um vídeo onde é possível vê-lo a fazer exercícios físicos.