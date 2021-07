Otamendi deixa mensagem aos adeptos do Benfica

Nicolás Otamendi dirigiu-se aos adeptos do Benfica numa mensagem em vídeo tal como tem acontecido com outros jogadores com peso no balneário benfiquista. O jogador que recentemente venceu a Copa América pediu a força da massa adepta benfiquista.





"A vossa garra é a nossa força. Somos Benfica, todos!", vincou o internacional argentino, de 33 anos, e um dos capitães dos encarnados num momento partilhado nas redes sociais do clube.