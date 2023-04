Otamendi deu camisola autografada pela seleção argentina a Nicolía

View this post on Instagram A post shared by Carlitos Nicolia (@carlitosnicolia)

Compatriotas e jogadores do mesmo clube, ainda que em modalidades distintas, Carlos Nicolía e Nicolás Otamendi partilham também uma relação de amizade, que esta semana ficou bem patente naquilo que o hoquista partilhou nas redes sociais esta segunda-feira. Aí, numa publicação na qual agradece "eternamente" ao defesa central, Nicolía mostra uma camisola autografada por todos os jogadores da seleção argentina.Foi uma de três que Nicolía deu a Otamendi antes da recente viagem para compromissos internacionais e que o defesa conseguiu que todos os craques da turma das pampas autografassem. Duas delas vão para os filhos do jogador. A outra em teoria seria para Nicolía, mas o jogador do Benfica tem outros planos: um leilão para ajudar a Casa SAHNI, uma organização sem fins lucrativos que ajuda crianças que realizam tratamentos oncológicos no Hospital de Niños, em San Juan (Argentina).Ao jornal 'Diario de Cuyo', da região de San Juan, Nicolía enalteceu o gesto do compatriota e explicou como surgiu esta ideia. "Fiquei com vontade de ajudar mais quando fui ao Mundial, vontade de passar mais tempo com os miúdos. Saber que há crianças que não têm os recursos para fazer tratamentos dá-me cabo da cabeça, porque sou pai e ponho-me no lugar deles, não só das crianças mas também dos pais. Estamos a pensar de que forma vamos organizar este leilão, para angariar o máximo possível".Depois deste leilão, Nicolía quer dar outro passo, agora em conjunto com a Fundação Benfica. "A ideia é trabalharmos juntos. Há um ano que luto por este projeto, é difícil mas não impossível. O Benfica é um dos clubes com mais sócios no Mundo e isso seria uma enorme ajuda para os miúdos sanjuaninos", acrescentou.