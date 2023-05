Otamendi deverá deixar o Benfica no final da época, segundo avançam na Argentina

Esta será a última temporada de Nicolás Otamendi no Benfica. Quem o garante é o jornalista argentino César Luis Merlo, adiantando que é "90 por cento certo" que o central não vai aceitar a proposta de renovação das águias, que poderia ser de dois ou três anos, e deixar a Luz ao cabo de três temporadas como jogador livre.O campeão do Mundo de seleções, de 35 anos, quer agora, como Record deu conta , ouvir propostas de equipas europeias que lutem por objetivos altos. Ou seja, apesar da insistência, a vontade não é ingressar no River Plate no imediato, voltando ao país-natal.Otamendi não informou o Benfica da sua decisão final. O capitão das águias vai falhar a deslocação a Portimão já que cumprirá castigo.Ao serviço dos encarnados, o internacional argentina soma 125 partidas oficiais e três golos desde 2020, altura em que deixou o Manchester City para rumar à Luz.