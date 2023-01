Otamendi distinguido na Luz: «O Enzo não pôde estar mas também vai ter a sua homenagem»

Otamendi homenageado no relvado da Luz pelo título mundial, Enzo Fernández nem vê-lo



Nicolás Otamendi foi homenageado antes do Benfica-Portimonense devido ao título mundial conquistado pela Argentina. O capitão encarnado agradeceu os aplausos dos adeptos encarnados e lembrou Enzo Fernández, o outro colega de equipa na alviceleste, que acabou por não subir ao relvado para ser homenageado."Era muito importante para mim e para a minha família. O Enzo não pôde estar, mas também vai ter a sua homenagem porque também faz parte do que conquistamos enquanto equipa. É uma homenagem no nosso estádio, com os nossos adeptos que vou recordar por toda a vida porque consegui um título muito importante na minha carreira e obviamente que eles são parte deste título", disse o central à BTV.Sobre o triunfo de hoje, Otamendi considerou que deveria ter sido mais expressivo: "Fizemos um bom jogo, penso que era importante começar bem o ano depois de uma derrota dura. Trabalhámos durante a semana para poder melhorar. Faltou um golo mais, mas este é o caminho que temos de seguir. Melhorar, fazer a diferença nos golos e defender bem."