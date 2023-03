Otamendi e a Champions: «Benfica vive de títulos mas há mais equipas fortes a lutar pelo mesmo»

A viver a terceira temporada ao serviço do Benfica, Otamendi assumiu que o clube lhe deu uma "responsabilidade grande" com a atribuição da braçadeira de capitão, mas assegurou que o "desafio" o agrada. O argentino abordou a ambição europeia das águias, frisando que, até ao momento, a equipa fez uma "boa Liga dos Campeões"."O clube deu-me uma responsabilidade grande. Mas também, pela minha personalidade, gosto de desafios e de liderar. Amo o futebol e adoro estar dentro de campo, e penso que é isso que tenho de ensinar aos jovens: que temos de tentar ser um exemplo porque, no futebol, todas as pessoas estão a olhar para ti", começou por referir, em entrevista à UEFA citada esta sexta-feira pelo jornal do Benfica.O Benfica defronta o Inter nos quartos de final da Champions depois de ter superado o Club Brugge nos 'oitavos'. Otamendi não se deixa deslumbrar e refere que "há equipas fortes a lutar" pelo troféu. "O clube vive de títulos, mas também tenho a consciência de que há mais equipas fortes a lutar pelo mesmo. Acho que o nosso traço mais importante é a competitividade. Temos um bom treinador, um bom grupo de trabalho e muitos miúdos carregados de ambição. Vamos tentar chegar tão longe quanto possível, sempre com os pés bem assentes na terra. O que fizemos até agora foi uma boa Liga dos Campeões, mas vamos jogo a jogo. Contra o próximo rival vamos jogar da melhor forma e tentar avançar. Daremos o nosso melhor para dar uma alegria aos adeptos, que estão muito convictos, mas também queremos dar essa satisfação a nós mesmos. Oxalá possamos seguir em frente", concluiu.