Otamendi e a "temporada muito boa" no Benfica: «Ajuda-me na seleção»

Otamendi foi esta madrugada titular no empate da Argentina no terreno da Bolívia (1-1) , e no final da partida confessou que a época que está a realizar no Benfica tem sido essencial para a "continuidade na seleção"."Estou a fazer uma temporada muito boa. Mudei de clube [para o Benfica], tive continuidade e isso ajuda-me na seleção. Há muitos jovens a chegar", afirmou após o apito final, garantindo que a albiceleste vai dar tudo no Mundial."Temos um grupo muito bom e competitivo. Existe uma competição saudável e todos dão o máximo nos treinos. Todos queremos lá estar [no Campeonato do Mundo] e chegar à final", referiu.A Argentina, recorde-se, já garantiu a presença na competição.