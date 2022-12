Otamendi e Enzo Fernández entram para a história da Liga portuguesa

À terceira foi mesmo de vez. Depois de Doriva em 1998 e de Garay e Enzo Pérez em 2018 terem sido derrotados na final, o campeonato português tem finalmente jogadores que se sagram campeões do Mundo enquanto estão vinculados a equipas do nosso país. E logo em dose dupla, com Nicolás Otamendi e Enzo Fernández a entrarem definitivamente na história do nosso campeonato mercê do título argentino esta tarde em Doha, no Qatar.Além de campeões, Otamendi e Enzo foram mesmo determinantes na conquista da albiceleste: o primeiro foi titular em todas as partidas, ao passo que o segundo foi uma das armas determinantes na reviravolta que a equipa argentina operou para chegar ao títuloApesar de até este domingo nenhum jogador a atuar em Portugal ter vencido um Mundial, já passaram pelo futebol nacional vários conquistadores da competição., avançado que atua no Benfica cedido pelo PSG, é o último exemplo disso. O alemão esteve na conquista do título mundial, em 2014, e agora, oito anos depois mudou-se para a equipa da Luz., experiente central que esteve no Boavista na época 2020/21, também venceu o Mundial pela França, em 2018, enquantochegou ao Benfica no verão depois de ter ajudado a selar a conquista o Mundial de 2010 pela Espanha. O guardiãovenceu esse mesmo título e mais tarde deixou o Real Madrid para representar o FC Porto., antigo central leonino, foi mesmo o primeiro vencedor de um mundial a atuar em Portugal. O defesa conquistou a competição em 2002 e mudou-se depois para Portugal na época 2003/04.