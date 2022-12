Otamendi e Enzo Fernández já estão à disposição de Roger Schmidt

Já refeitos das festividades, depois da conquista do título mundial pela Argentina, Otamendi e Enzo Fernández apresentaram-se esta terça-feira no Seixal, pouco depois de aterrarem em Lisboa.Os dois argentinos estão, assim, à disposição do treinador Roger Schmidt, que prepara a deslocação de sexta-feira ao recinto do Sp. Braga, na 14.ª jornada do campeonato.Segundo a informação divulgada pelo clube da Luz, os dois internacionais já trabalharam no Benfica Campus.