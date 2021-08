Otamendi: «É importante jogarmos cada jogo como se fosse uma final»

Otamendi comentou o empate a zero do Benfica diante do PSV, em Eindhoven, que chegou para os encarnados assegurarem um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões.





"A época passada foi complicada em que não conseguimos os resultados que queríamos. Esta temporada queremos crescer como grupo perante as adversidades e com jogadores novos que vieram. Foi criado um grupo para enfrentarmos todas as competições. Estou muito feliz pelo grupo, porque merece, e pelo clube, porque fez um esforço grande para que não nos falte nada e que só tenhamos de nos focar neste primeiro objetivo. Agora é descansar e depois pensar no resto das competições", começou por dizer o central das águias, na flash-interview, à Eleven Sports, para depois abordar o sistema utilizado neste encontro."Não treinámos só num sistema. Trabalhámos vários sistemas durante a semana para poder, se acontecer alguma coisa, solucionar. Lucas foi expulso muito cedo e tivemos de aguentar. Tínhamos a vontade e o sonho de nos qualificarmos para a Champions. Estou muito feliz pelo grupo e que seja o início de uma época boa", frisou.E acrescentou: "É importante confiarmos e jogarmos cada jogo como se fosse uma final. O grupo não pode relaxar. Tem de continuar a trabalhar para enfrentar cada competição. Queremos que seja uma época boa."