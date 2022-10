Otamendi e o momento do Benfica: «Estamos numa posição muito boa mas não nos garante nada»

Nicolás Otamendi reconhece que o Benfica está "numa posição muito boa", mas recusa entrar em euforias com o bom momento dos encarnados. O Benfica está em primeiro lugar da Liga, com oito pontos de vantagem para o FC Porto, e a presença nos oitavos-de-final da Champions já assegurada."As temporadas anteriores não foram aquilo a que estamos acostumados, a que o clube está acostumado. Nesta temporada, cabe-me desfrutar ainda mais, porque estamos numa posição muito boa, que não nos garante nada, porque a época ainda vai praticamente a meio", sublinhou o central, em declarações aos meios do clube da Luz.O argentino acrescentou que os encarnados estão "no bom caminho". "A verdade é que temos de continuar a trabalhar da mesma maneira e manter a mentalidade positiva em todos os momentos. Depois de duas temporadas que talvez não tenham sido aquilo que o clube, os adeptos, eu, pessoalmente, ou os jogadores estivéssemos habituados, a verdade é que esperamos que seja uma boa temporada, e que todos sejamos felizes no final da época", concluiu.