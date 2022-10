Otamendi e os 100 jogos pelo Benfica: «Estou mais do que feliz»

Nicolás Otamendi expressou o orgulho por ter atingido os 100 jogos pelo Benfica, diante do Chaves. O central dos encarnados, de 34 anos, confessa estar feliz com o momento que atravessa."É uma marca bonita e importante. Qualquer jogador sonha em fazer o maior número possível de jogos com a camisola do seu clube. Para ser sincero, hoje estou mais que feliz, porque alcancei uma marca que parecia estar longe. Mas hoje estou aqui a desfrutar do clube e de jogar, porque o lugar onde um jogador está feliz é dentro do campo", assinalou o internacional argentino, em declarações à Bplay e site do clube.A cumprir a terceira época de águia ao peito (foi contratado em 2020 ao Manchester City), Otamendi tem sido o capitão do Benfica, na ausência de André Almeida. Para o futebolista, usar a braçadeira é uma "responsabilidade importante", mas também uma demonstração de "confiança" por parte do clube."Desde o primeiro dia em que cheguei ao Benfica, fizeram-me sentir como se fosse o meu primeiro clube, e isso é algo que um jogador tem sempre na mente. Sou um agradecido a isso, às pessoas do clube, aos funcionários e aos adeptos, que me apoiaram desde o primeiro dia. E tento sempre demonstrá-lo, dentro do campo, que é onde um jogador se sente melhor, onde pode mostrar o que vale. Estou feliz, acima de tudo, por isso", fez notar.Otamendi não consegue eleger um momento entre tantos os que já viveu no Benfica. "Nenhum futebolista escolhe um jogo apenas, e eu, pela minha forma de ser, vivo os jogos como se fossem o primeiro ou o último. Desfruto de estar em campo, de jogar, de competir, e isso é o que me faz mais feliz. Estou verdadeiramente contente."