Otamendi: «É proibido render-se antes do tempo»

Nicolás Otamendi fez parelha na defesa com António Silva na vitória do Benfica sobre o Vizela (2-1) e, após o apito final, enalteceu a importância do triunfo na Liga Bwin."A partida só acaba quando o árbitro a dá por terminada. É proibido render-se antes do tempo. Três pontos importantes para continuar a crescer como equipa. Vamos cara...", frisou o capitão das águias através das redes sociais.