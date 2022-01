Otamendi é 'reforço' do Benfica para jogo com Gil Vicente

Nicolás Otamendi vai ser opção para o encontro do Benfica com o Gil Vicente, na próxima quarta-feira, em partida a contar para a20.ª jornada da Liga Bwin. Ao que foi possível apurar, o defesa-central já deixou a seleção argentina para regressar a Portugal, de forma a apresenta-se no Seixal.O jogador, de 33 anos, viu diante do Chile o 2.º cartão amarelo na fase de qualificação para o Mundial do Qatar, pelo que vai cumprir um jogo de castigo, falhando a receção à Colômbia, na terça-feira. Na mesma situação, encontram-se Leandro Paredes (PSG), Rodrigo De Paul (At. Madrid) e Nicolás Tagliafico (Ajax). Os quatro jogadore já foram dispensados.No caso de Otamendi, Nélson Veríssimo ganha mais uma opção para a defesa tendo em vista o encontro com os gilistas, agora que Ferro está de saída para o Hajduk Split, por empréstimo até final da temporada.Ausente continuará Darwi Núñez, que está intregrado na preparação da seleção uruguaia para o jogo com a Venezuela, depois de ter sido titular diante do Paraguai.