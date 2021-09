Otamendi: «É uma partida de Champions onde os detalhes podem decidir golos»

Nícolas Otamendi foi o jogador escolhido para fazer a antevisão ao encontro da 1.ª jornada da Liga dos Campeões, entre Benfica e Dínamo Kiev. O defesa-central frisou que o foco da equipa é sair da Ucrânia com os três pontos e comentou ainda o atual momento de forma do clube da Luz.





"Vai ser um jogo dificil, o primeiro do nosso grupo. Esperamos fazer um bom jogo e tentar vencer que é o mais importante. [Vamos tentar] ter o melhor rendimento a nível geral e esperamos que corra como desejamos", começou por frisar, sem preferência quanto aos autores dos golos."Esperamos que primeiro consigamos a vitória que é o que queremos e depois, quem quer que marque, que ajude a equipa a vencer", realçou."Do meu lado podem esperar sempre que ajude a equipa, é o mais importante. E depois tratar de ajudar os outros jogadores que não tenham tanta experiência. A maioria dele tem personalidade e jogam da melhor maneira possível. É uma partida de champions, onde os detalhes podem decidir golos e podem levar a que sofremos um derrota. O mais importante é estarmos concetrados, mesmo os que estão no banco, porque são todos úteis e vamos tentar vencer o jogo", alertou."Sim as vitórias dão confiança e ajudam a trabalhar mais tranquilos, mas o objetivo é crescer como equipa, jogar bem e tratar de corrigir os erros que se comentem. Não há jogos perfeitos e as vitórias só ajudam a enfrentar a temporada que é longa. Vamos seguir da mesma forma e com a mesma mentalidade. Esperamos chegar ao final da temporada com os objetivos intactos", frisou."É algo que o treinador é que tem de indiciar. Temos de tratar de cumprir o que ele nos diz para que possamos aproveitar as debilidades deles. Vamos em busca da vitória e estarmos bem como equipa", afirmou."É um adversativo que está na Champions por alguma razão. Temos de respeitá-los como fazemos com qualquer equipa. Temos de fazer o nosso jogo e estar bem em linhas gerais para podermos vencer. É o campeão da Ucrânia e temos de o respeitar e fazer o nosso jogo", finalizou.