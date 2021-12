Jorge Jesus orientou esta manhã o último treino do Benfica antes da receção ao Dínamo Kiev (amanhã, 20 horas) e contou com Otamendi em pleno. Nos 15 minutos da sessão de trabalho abertos à comunicação social, o central argentino trabalhou com os restantes companheiros de equipa.Ausentes estiveram os lesionados Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Radonjic. Já Tomás Araújo e Paulo Bernardo trabalharam às ordens de JJ.Para as 17H30 está agendada a habitual conferência de imprensa de antevisão do treinador do Benfica e de um jogador.