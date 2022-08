Otamendi: «Espero que seja uma época grandiosa»

Nicolás Otamendi abriu a contagem da vitória do Benfica (3-0) diante do Dínamo Kiev que confirmou a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. O capitão das águias garantiu"Preparámo-nos para isto desde a pré-época. Sabíamos que tínhamos uma qualificação para fechar. A época passada tivemos um bom trajeto na Champions e a mentalidade para hoje era garantir o acesso", fundamentou à Eleven Sports e CNN Portugal, voltando a frisar a mesma ideia."Preparámo-nos para estar ao melhor nível desde o início da época. Às vezes com o Mundial ou a Copa América não é possível, mas este ano preparei-me da melhor maneira... e espero que seja uma época grandiosa", vincou.O internacional argentino, de 34 anos, garantiu que tem como papel ajudar os mais novos que lutam por um lugar no plantel e no onze."Tento sempre ser um jogador positivo, ajudar os mais jovens e treinar bem, para chegar ao jogo e fazer o melhor. Tratamos de dar experiência aos mais jovens", deixou claro Otamendi.