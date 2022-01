Otamendi falha final four da Allianz Cup

É oficial. Nicolás Otamendi está convocado para a seleção argentina e, por isso, vai falhar a final four da Allianz Cup. O Benfica defrontará o Boavista na próxima terça-feira e, se se qualificar, medirá forças com o vencedor do Sporting-Santa Clara, na final marcada para dia 29.O defesa-central também deverá falhar a receção ao Gil Vicente (2 de fevereiro), pois os campeões sul-americanos vão defrontar Chile (28 de janeiro) e Colômbia (1 de fevereiro), em partidas de apuramento para Mundial do Qatar.Otamendi faz parte de um grupo de 27 jogadores convocados por Lionel Scaloni. Destaque para a ausência de Lionel Messi. Apesar de recuperado da Covid-19, o avançado foi poupado para recuperar a forma física. O craque argentino não joga desde 22 de dezembro e só recentemente voltou as treinos.