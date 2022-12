Otamendi faz história na seleção argentina

Ao jogar na vitória frente à Austrália, por 2-1, nos oitavos-de-final do Mundial, Otamendi tornou-se no segundo central da história da Argentina com mais internacionalizações (97), a par de Oscar Ruggeri, campeão mundial em 1986. Aliás, este é um feito que o defesa do Benfica também sonha igualar no Qatar e com o mesmo número na camisola: o 19.

O capitão das águias tem margem para tornar-se no central com mais internacionalizações pela alviceleste, passando Ayala, que representou 115 vezes o seu país. Mascherano, com 147 presenças, fez alguns jogos como central, mas atuou maioritariamente como médio, daí ficar fora das contas.

Otamendi prepara-se para mais uma ronda de uma prova para a qual se focou durante muito tempo. "Preparei-me muito para este Mundial. Mentalizei-me para isto e estou a desfrutar de um momento fantástico", afirmou, após o último encontro.