Otamendi, Grimaldo, Gonçalo Ramos e Rafa concorrem por galardão Cosme Damião

O Benfica revelou este sábado todos os nomeados para os galardões Cosme Damião, que homenageiam o desempenho desportivo de atletas e treinadores ao longo do ano.As votações estão abertas (até dia 20 de fevereiro) e os prémios irão ser entregues numa cerimónia na Aula Magna, a 28 de fevereiro, dia do 119º aniversário do emblema lisboeta.No futebol, Otamendi, Grimaldo, Gonçalo Ramos e Rafa concorrem pelo prémio de melhor jogador do ano.Pedro Pablo Pichardo (atletismo)Fernando Pimenta (canoagem)Bárbara Timo (judo)Pablo Álvarez (hóquei em patins)Aaron Broussard (basquetebol)Rapha (voleibol)Marlene Sousa (hóquei em patins feminino)Raphaella Monteiro (basquetebol feminino)Inês Fernandes (futsal feminino)Viktoriya Borshchenko (andebol feminino)Sergey Hernández (andebol)Luís Castro (futebol formação)Chema Rodríguez (andebol)Marcel Matz (voleibol)Paulo Almeida (hóquei em patins feminino)João Alexandre Florêncio (andebol feminino)Eugénio Rodrigues (basquetebol feminino)Norberto Alves (basquetebol)Filipa Patão (futebol feminino)Ana VitóriaPauletaCloé LacasseFrancisca NazarethCarole CostaCatarina Amado