Otamendi: «No final, podíamos ter vencido mas não aconteceu»

Otamendi foi eleito homem do jogo no empate (0-0) entre Barcelona e Benfica, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.





No final da partida, o defesa-central argentino assumiu estar "feliz" com o desempenho da equipa, comentou o lance de Seferovic já quase no final do encontro e o 'segredo' para a equipa tentar alcançar os oitavos de final da prova milionária.

"Feliz porque a equipa fez um grande jogo num campo difícil. O Barcelona é uma grande equipa, tem um treinador novo e outra ambição. O resultado foi aberto, podíamos ter ganho mas também podíamos ter perdido. Fizemos um grande esforço na linha central e estou feliz pela equipa", começou por dizer o defesa-central das águias, em declarações à ELEVEN.

O lance de Seferovic já perto do final do jogo

"No final, podíamos ter vencido mas não aconteceu. Seferovic tentou fazer o golo mas não saiu. Tudo continua. Temos mais uma final em casa. Vamos jogar para ganhar e conseguir o apuramento."

Segredo para a equipa chegar aos oitavos de final

"A mesma mentalidade que tivemos hoje. Jogamos para ganhar. Tentámos estar bem ordenados. Eles têm muita tendência para ter bola. Tentámos não deixá-los construir, tentámos sair rápido quando dava e fechar as linhas", terminou.