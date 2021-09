Otamendi: «Perdemos dois pontos»

Otamendi foi considerado o homem do jogo, no duelo frente ao Dínamo Kiev, e, apesar de o Benfica ter saído com um ponto quando o que parecia era que ia perder, considera que os encarnados "perderam dois pontos".





"O que a Liga dos Campeões tem de especial é que, ao mínimo erro, sofres um golo e perdes o jogo. Tivemos um pouco de sorte naquele último lance, sim. É importante somar pontos, principalmente fora de casa. Tentámos a vitória em todos os momentos, mas não conseguimos marcar. É um empate, mas este é apenas o início da caminhada. Há que melhorar o que não fizemos tão bem e ganhar o próximo jogo.""Perdemos dois pontos porque fomos sempre em busca da vitória. Circulámos a bola, tentámos entrar, mas eles estiveram bem fechados na defesa.""Trabalhamos todos os dias para melhorar, quer defensivamente, quer ofensivamente. Há uns tempos perdíamos a bola com alguma facilidade e desesperávamos um pouco quando não conseguíamos entrar, agora isso já não acontece. Mas agora temos de nos focar no próximo jogo e, depois, ganhar ao Barcelona. Vai ser como uma final."